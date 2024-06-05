2024 Avrasya Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200310412

Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Avrasya Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200310412

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 200310412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 373,60555

Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 39.568

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200310412   

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,60555

Başarı Sıralaması: 39.568

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,89966

Başarı Sıralaması:  40.412

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,43337

Başarı Sıralaması :  37.859

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,00981

Başarı Sıralaması:  31.9

Kontenjan 2020 :  9+0

Yerleşen 2020 : 9

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Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Avrasya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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