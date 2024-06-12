2024 Avrasya Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200310924

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200310924 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 322,80969
Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5
Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 253.225
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200310924
ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 322,80969
Başarı Sıralaması: 253.225
Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+0+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,83848
Başarı Sıralaması: 259.348
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: 4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 271,87969
Başarı Sıralaması : 225.103
Kontenjan 2021 : 7+0
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,86203
Başarı Sıralaması: 163
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 5
Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Avrasya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.