2024 Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve ElektroniğiBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200290151

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve ElektroniğiBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve ElektroniğiBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200290151

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Sivil Havacılık Yüksekokulu   Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü tercih kod numarası 200290151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü Taban Puanı: 426,36795

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü Başarı Sıralaması: 80.925

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290151   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 426,36795

Başarı Sıralaması: 80.925

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,09033

Başarı Sıralaması:  98.309

Kontenjan 2022:  4+0

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 340,00082

Başarı Sıralaması :  103.824

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,99256

Başarı Sıralaması:  101

Kontenjan 2020 :  6+0

Yerleşen 2020 : 6

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Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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