2024 Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200290160

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200290160

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200290160 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 314,87360

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 317.474

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290160   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 314,87360

Başarı Sıralaması: 317.474

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,53405

Başarı Sıralaması:  380.834

Kontenjan 2022:  13+0

Yerleşen 2022: 13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,74240

Başarı Sıralaması :  389.493

Kontenjan 2021 :  13+0

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,15455

Başarı Sıralaması:  408

Kontenjan 2020 :  4+0

Yerleşen 2020 : 4

taban-taban-puanlari.jpg

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Hitit Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105190095
2024 Hitit Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105190095
2024 Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106990729
2024 Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106990729
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
2024 İstinye Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208410238
2024 İstinye Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208410238
Çok Okunanlar
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı