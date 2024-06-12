2024 Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200290141

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200290141 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 508,78585

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Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 13.423

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290141

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 508,78585

Başarı Sıralaması: 13.423

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,79355

Başarı Sıralaması: 13.318

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: 11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 449,98243

Başarı Sıralaması : 11.942

Kontenjan 2021 : 11+0

Yerleşen 2021 : 11

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 510,15636

Başarı Sıralaması: 9.96

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.