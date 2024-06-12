2024 Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200290142

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200290142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 464,17355
Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 28
Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 45.635
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200290142
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 464,17355
Başarı Sıralaması: 45.635
Kontenjan 2023 – 2024 : 28+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 28
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 475,24679
Başarı Sıralaması: 35.48
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: 12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 419,50903
Başarı Sıralaması : 28.768
Kontenjan 2021 : 12+0
Yerleşen 2021 : 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 486,72276
Başarı Sıralaması: 24.7
Kontenjan 2020 : 12+0
Yerleşen 2020 : 12
Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.