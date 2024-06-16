2024 Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200290187 %50 İndirimli

200290187 | Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200290187 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 200290187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 263,95975

Atılım Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.383.980

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290187

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 263,95975

Başarı Sıralaması: 1.383.980

Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,32480

Başarı Sıralaması:  1.384.017

Kontenjan 2022:  33+0

Yerleşen 2022:  Doldu-33

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.70516

Başarı Sıralaması:  1396440

Kontenjan 2021:  33+0

Yerleşen 2021:  Doldu-33

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