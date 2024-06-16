2024 Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200290201 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 200290201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 278,78727
Atılım Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.161.646
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200290201
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 278,78727
Başarı Sıralaması: 1.161.646
Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,60046
Başarı Sıralaması: 1.159.646
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: Doldu-34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---