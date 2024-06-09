2024 Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200211402

Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200211402

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atılım Üniversitesi Maliye  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Maliye  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü tercih kod numarası 200211402 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye  Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Maliye  Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü Taban Puanı: 236,54892

Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.056.082

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200211402   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 236,54892

Başarı Sıralaması: 1.056.082

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,86459

Başarı Sıralaması:  842.731

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  42+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,94759

Başarı Sıralaması:  937

Kontenjan 2020 :  38+0

Yerleşen 2020 : 38

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Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Maliye  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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