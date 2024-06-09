2024 Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200210167

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 200210167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 362,36429
Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4
Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 124.299
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200210167
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 362,36429
Başarı Sıralaması: 124.299
Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,05902
Başarı Sıralaması: 155.236
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: 4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,25732
Başarı Sıralaması : 175.688
Kontenjan 2021 : 4+0
Yerleşen 2021 : 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,90266
Başarı Sıralaması: 174
Kontenjan 2020 : 6+0
Yerleşen 2020 : 6
Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.