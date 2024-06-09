2024 Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200210582

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 200210582 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 26+0+4+0+1 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 429,15037

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Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13.514

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210582

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 429,15037

Başarı Sıralaması: 13.514

Kontenjan 2023 – 2024 : 26+0+4+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,68965

Başarı Sıralaması: 18.873

Kontenjan 2022: 30+0

Yerleşen 2022: 30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 368,98250

Başarı Sıralaması : 26.664

Kontenjan 2021 : 29+0

Yerleşen 2021 : 29

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 426,40983

Başarı Sıralaması: 13.9

Kontenjan 2020 : 30+0

Yerleşen 2020 : 30

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.