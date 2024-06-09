2024 Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200211598

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200211598

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Grafik Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 200211598 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı  Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı  Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 267,15242

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 695.073

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200211598   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,15242

Başarı Sıralaması: 695.073

Kontenjan 2023 – 2024 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,77098

Başarı Sıralaması:  513.861

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  37+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,32162

Başarı Sıralaması:  779

Kontenjan 2020 :  37+0

Yerleşen 2020 : 37

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Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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