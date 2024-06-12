2024 Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200210661

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210661 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

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Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 383,21540

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 132.965

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210661

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,21540

Başarı Sıralaması: 132.965

Kontenjan 2023 – 2024 : 15+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,37977

Başarı Sıralaması: 195.789

Kontenjan 2022: 14+0

Yerleşen 2022: 14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 14+0

Yerleşen 2021 : 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,36433

Başarı Sıralaması: 113

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : 5

Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.