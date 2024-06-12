2024 Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200210961

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200210961 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 364,16164

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 162.549

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210961

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,16164

Başarı Sıralaması: 162.549

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,07917

Başarı Sıralaması: 139.801

Kontenjan 2022: 76+0

Yerleşen 2022: 76

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,51238

Başarı Sıralaması : 170.06

Kontenjan 2021 : 76+0

Yerleşen 2021 : 76

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,62087

Başarı Sıralaması: 199

Kontenjan 2020 : 68+0

Yerleşen 2020 : 68

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.