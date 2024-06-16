2024 Atılım Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 200290181 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 200290181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Atılım Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 294,88008

Atılım Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 945.4

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290181

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 294,88008

Başarı Sıralaması: 945.4

Kontenjan 2022 – 2023 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,02156

Başarı Sıralaması: 926.643

Kontenjan 2022: 41+0

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.69213

Başarı Sıralaması: 868581

Kontenjan 2021: 33+0

Yerleşen 2021: Doldu-33