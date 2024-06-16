2024 Atılım Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 200290149 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 200290149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Atılım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 37+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 248,59593
Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.638.680
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200290149
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 248,59593
Başarı Sıralaması: 1.638.680
Kontenjan 2022 – 2023 : 37+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,91582
Başarı Sıralaması: 1.627.999
Kontenjan 2022: 40+0
Yerleşen 2022: Doldu-40
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203.44358
Başarı Sıralaması: 1400412
Kontenjan 2021: 40+0
Yerleşen 2021: Doldu-40