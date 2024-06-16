2024 Atılım Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 200290135 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 200290135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Atılım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

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Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 348,17008

Atılım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 436.825

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290135

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 348,17008

Başarı Sıralaması: 436.825

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,77216

Başarı Sıralaması: 527.982

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283.28064

Başarı Sıralaması: 469292

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7