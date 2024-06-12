2024 Atılım Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)   Bölümü %25 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200290257

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 200290257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 24+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.

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Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 296,75063

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 24

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 340.175

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290257

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,75063

Başarı Sıralaması: 340.175

Kontenjan 2023 – 2024 : 24+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 24

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.