2024 Atılım Üni. Uçak Elektrik ve ElektroniğiBölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200290250

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü tercih kod numarası 200290250 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

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Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban Puanı: 294,32245

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Başarı Sıralaması: 350.028

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290250

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,32245

Başarı Sıralaması: 350.028

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,63826

Başarı Sıralaması: 334.936

Kontenjan 2022: 25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.