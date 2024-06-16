2024 Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101451469 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 101451469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 280,73600
Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.134.013
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101451469
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 280,73600
Başarı Sıralaması: 1.134.013
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,93227
Başarı Sıralaması: 1.229.596
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227.07272
Başarı Sıralaması: 1068752
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77