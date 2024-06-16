2024 Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101451469 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 101451469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 280,73600

Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.134.013

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451469

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 280,73600

Başarı Sıralaması: 1.134.013

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,93227

Başarı Sıralaması: 1.229.596

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.07272

Başarı Sıralaması: 1068752

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77