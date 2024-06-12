2024 Atatürk Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101410533

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 101410533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 105 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 374,68676
Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 105
Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 145.502
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101410533
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 374,68676
Başarı Sıralaması: 145.502
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 105
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 383,99760
Başarı Sıralaması: 125.201
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 331,58155
Başarı Sıralaması : 114.368
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 377,91271
Başarı Sıralaması: 123
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.