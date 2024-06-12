2024 Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101410921

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tercih kod numarası 101410921 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanı: 235,70120
Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37
Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başarı Sıralaması: 747.241
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101410921
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 235,70120
Başarı Sıralaması: 747.241
Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,48727
Başarı Sıralaması: 752.093
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,98118
Başarı Sıralaması: 560
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.