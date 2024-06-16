2024 Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490810 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490810 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-630 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 260,81652

Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.434.045

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490810

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 260,81652

Başarı Sıralaması: 1.434.045

Kontenjan 2022 – 2023 : 600+15+0+15+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-630

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,60787

Başarı Sıralaması: 1.413.431

Kontenjan 2022: 600+15

Yerleşen 2022: Doldu-615

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---