2024 Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 101451821 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 101451821 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Horasan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 260,58704

Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.437.690

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451821

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,58704

Başarı Sıralaması: 1.437.690

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,14749

Başarı Sıralaması: 1.421.290

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.60524

Başarı Sıralaması: 1263704

Kontenjan 2021: 90+3

Yerleşen 2021: Doldu-93