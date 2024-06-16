2024 Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 101451821 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 101451821 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Horasan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 260,58704
Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.437.690
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101451821
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 260,58704
Başarı Sıralaması: 1.437.690
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,14749
Başarı Sıralaması: 1.421.290
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.60524
Başarı Sıralaması: 1263704
Kontenjan 2021: 90+3
Yerleşen 2021: Doldu-93