2024 Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101411125

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tercih kod numarası 101411125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanı: 240,87423

Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başarı Sıralaması: 694.133

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101411125

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,87423

Başarı Sıralaması: 694.133

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,35769

Başarı Sıralaması: 709.14

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,05326

Başarı Sıralaması: 499

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.