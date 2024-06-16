2024 Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101451918 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101451918 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Horasan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,07727

Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.845.084

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451918

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,07727

Başarı Sıralaması: 1.845.084

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,19012

Başarı Sıralaması: 1.849.624

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1597258

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-22