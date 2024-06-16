2024 Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101451972 Ücretsiz

101451972 | Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101451972 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 101451972 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü   Oltu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 264,94022

Atatürk Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.368.716

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101451972

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,94022

Başarı Sıralaması: 1.368.716

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,70270

Başarı Sıralaması:  1.377.606

Kontenjan 2022:  46+2

Yerleşen 2022:  Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.59709

Başarı Sıralaması:  1382717

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

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