2024 Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101411161

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 101411161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 327,37025
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 240.834
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101411161
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 327,37025
Başarı Sıralaması: 240.834
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,98168
Başarı Sıralaması: 229.032
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 270,14254
Başarı Sıralaması : 229.612
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,76164
Başarı Sıralaması: 181
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.