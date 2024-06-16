2024 Atatürk Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 101450311 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 101450311 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-67 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 248,41070
Atatürk Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.641.891
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101450311
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 248,41070
Başarı Sıralaması: 1.641.891
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,86132
Başarı Sıralaması: 1.479.039
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 191.37011
Başarı Sıralaması: 1568698
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67