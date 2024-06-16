2024 Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490775 AÖ-Ücretli

101490775 | Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490775 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490775 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Lojistik (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Lojistik (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 850+22+0+22+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-894 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 257,78903

Atatürk Üniversitesi Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.483.437

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490775

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 257,78903

Başarı Sıralaması: 1.483.437

Kontenjan 2022 – 2023 : 850+22+0+22+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-894

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,13681

Başarı Sıralaması:  1.438.827

Kontenjan 2022:  850+22

Yerleşen 2022:  Doldu-872

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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