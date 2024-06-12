2024 Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101410136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 101410136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 281,48688
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 36
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 407.554
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101410136
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 281,48688
Başarı Sıralaması: 407.554
Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 36
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,05528
Başarı Sıralaması: 416.924
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : 2
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,79325
Başarı Sıralaması: 426
Kontenjan 2020 : 25+1
Yerleşen 2020 : 26
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.