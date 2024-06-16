2024 Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490761 AÖ-Ücretli

101490761 | Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490761 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490761 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   İşletme Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1100+28+0+28+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1156 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,67744

Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.518.301

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490761

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 255,67744

Başarı Sıralaması: 1.518.301

Kontenjan 2022 – 2023 : 1100+28+0+28+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1156

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,77695

Başarı Sıralaması:  1.462.685

Kontenjan 2022:  1100+28

Yerleşen 2022:  Doldu-1128

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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