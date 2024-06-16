2024 Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490761 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490761 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1100+28+0+28+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1156 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,67744
Atatürk Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.518.301
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490761
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 255,67744
Başarı Sıralaması: 1.518.301
Kontenjan 2022 – 2023 : 1100+28+0+28+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1156
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,77695
Başarı Sıralaması: 1.462.685
Kontenjan 2022: 1100+28
Yerleşen 2022: Doldu-1128
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---