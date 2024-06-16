2024 Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490824 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2500+63+0+63+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2626 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 246,31879

Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.678.172

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490824

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 246,31879

Başarı Sıralaması: 1.678.172

Kontenjan 2022 – 2023 : 2500+63+0+63+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2626

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,26869

Başarı Sıralaması: 1.544.660

Kontenjan 2022: 2500+63

Yerleşen 2022: Doldu-2563

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---