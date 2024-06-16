2024 Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101451099 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101451099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Pasinler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 226,19091
Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.051.987
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101451099
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,19091
Başarı Sıralaması: 2.051.987
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217,45759
Başarı Sıralaması: 2.222.799
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1618669
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10