2024 Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101410206

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101410206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 190+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 404,39877

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 195

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 38.705

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410206

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 404,39877

Başarı Sıralaması: 38.705

Kontenjan 2023 – 2024 : 190+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 195

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,78772

Başarı Sıralaması: 44.593

Kontenjan 2022: 190+5

Yerleşen 2022: 195

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 350,52529

Başarı Sıralaması : 47.432

Kontenjan 2021 : 180+5

Yerleşen 2021 : 185

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,71061

Başarı Sıralaması: 25.4

Kontenjan 2020 : 200+5

Yerleşen 2020 : 205

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.