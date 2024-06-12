2024 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101411319

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101411319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 250+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 263 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 355,60039
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 263
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 177.823
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101411319
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 355,60039
Başarı Sıralaması: 177.823
Kontenjan 2023 – 2024 : 250+7+0+7+0
Yerleşen 2023 – 2024: 263
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,45443
Başarı Sıralaması: 178.682
Kontenjan 2022: 250+7
Yerleşen 2022: 257
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,83650
Başarı Sıralaması : 177.309
Kontenjan 2021 : 250+7
Yerleşen 2021 : 257
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,56951
Başarı Sıralaması: 181
Kontenjan 2020 : 250+7
Yerleşen 2020 : 257
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.