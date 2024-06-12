2024 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101411319

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101411319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 250+7+0+7+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 263 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 355,60039

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 263

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 177.823

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101411319

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 355,60039

Başarı Sıralaması: 177.823

Kontenjan 2023 – 2024 : 250+7+0+7+0

Yerleşen 2023 – 2024: 263

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,45443

Başarı Sıralaması: 178.682

Kontenjan 2022: 250+7

Yerleşen 2022: 257

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,83650

Başarı Sıralaması : 177.309

Kontenjan 2021 : 250+7

Yerleşen 2021 : 257

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,56951

Başarı Sıralaması: 181

Kontenjan 2020 : 250+7

Yerleşen 2020 : 257

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.