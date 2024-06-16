2024 Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 101470299 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 101470299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 247,97662

Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.649.319

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101470299

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 247,97662

Başarı Sıralaması: 1.649.319

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,40537

Başarı Sıralaması: 1.451.667

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.49587

Başarı Sıralaması: 1430225

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52