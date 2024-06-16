2024 Atatürk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 101490362 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 101490362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Oltu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 227,01307
Atatürk Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.035.965
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490362
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 227,01307
Başarı Sıralaması: 2.035.965
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,87897
Başarı Sıralaması: 2.064.762
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1621846
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-11