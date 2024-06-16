2024 Atatürk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Taban Puanları ( Önlisans ) 101470439 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü tercih kod numarası 101470439 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Geleneksel El Sanatları Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel El Sanatları Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Geleneksel El Sanatları Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanı: 235,65582

Atatürk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.871.415

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101470439

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Geleneksel El Sanatları

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 235,65582

Başarı Sıralaması: 1.871.415

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,07062

Başarı Sıralaması: 2.012.616

Kontenjan 2022: 29+1

Yerleşen 2022: Doldu-30

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1605444

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-12