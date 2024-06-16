2024 Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101451954 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101451954 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 307,88181
Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 791.849
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101451954
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 307,88181
Başarı Sıralaması: 791.849
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,20439
Başarı Sıralaması: 777.063
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259.31034
Başarı Sıralaması: 687407
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72