2024 Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101410966

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101410966 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 329,03038
Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 106
Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 236.538
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101410966
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,03038
Başarı Sıralaması: 236.538
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,27089
Başarı Sıralaması: 230.632
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 272,53563
Başarı Sıralaması : 223.415
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,03321
Başarı Sıralaması: 228
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.