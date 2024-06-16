2024 Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 101451115 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 101451115 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 245,18492
Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.698.356
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101451115
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 245,18492
Başarı Sıralaması: 1.698.356
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,83660
Başarı Sıralaması: 1.649.030
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190.54876
Başarı Sıralaması: 1576722
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62