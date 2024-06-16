2024 Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490719 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-630 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 261,93211

Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.416.186

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490719

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 261,93211

Başarı Sıralaması: 1.416.186

Kontenjan 2022 – 2023 : 600+15+0+15+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-630

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,22173

Başarı Sıralaması: 1.419.983

Kontenjan 2022: 600+15

Yerleşen 2022: Doldu-615

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---