2024 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101410012

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 101410012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 473,03714
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38.087
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101410012
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 473,03714
Başarı Sıralaması: 38.087
Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 154
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 472,94464
Başarı Sıralaması: 37.281
Kontenjan 2022: 150+4
Yerleşen 2022: 154
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 414,80010
Başarı Sıralaması : 32.056
Kontenjan 2021 : 150+4
Yerleşen 2021 : 154
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 478,78867
Başarı Sıralaması: 30.7
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.