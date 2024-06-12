2024 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101410012

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101410012

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 101410012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 473,03714

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 38.087

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410012   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 473,03714

Başarı Sıralaması: 38.087

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 154

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 472,94464

Başarı Sıralaması:  37.281

Kontenjan 2022:  150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 414,80010

Başarı Sıralaması :  32.056

Kontenjan 2021 :  150+4

Yerleşen 2021 : 154

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 478,78867

Başarı Sıralaması:  30.7

Kontenjan 2020 :  150+4

Yerleşen 2020 : 154

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Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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