2024 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490663 AÖ-Ücretli

101490663 | Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490663 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490663 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 5000+125+0+125+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-5250 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 260,28056

Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.442.788

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490663

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 260,28056

Başarı Sıralaması: 1.442.788

Kontenjan 2022 – 2023 : 5000+125+0+125+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5250

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,26649

Başarı Sıralaması:  1.351.596

Kontenjan 2022:  5000+125

Yerleşen 2022:  Doldu-5125

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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