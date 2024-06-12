2024 Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101430537

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 101430537 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 388,60169

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 125.471

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101430537

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 388,60169

Başarı Sıralaması: 125.471

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,29529

Başarı Sıralaması: 148.124

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,66599

Başarı Sıralaması : 196.8

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,28630

Başarı Sıralaması: 230

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.