2024 Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490712 AÖ-Ücretli

101490712 | Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490712 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490712 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi   Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü   Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 257,90490

Atatürk Üniversitesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.481.493

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490712

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 257,90490

Başarı Sıralaması: 1.481.493

Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,88579

Başarı Sıralaması:  1.443.125

Kontenjan 2022:  400+10

Yerleşen 2022:  Doldu-410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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