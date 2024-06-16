2024 Atatürk Üni. Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490726 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490726 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 253,10616

Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.561.636

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490726

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 253,10616

Başarı Sıralaması: 1.561.636

Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,58472

Başarı Sıralaması: 1.502.076

Kontenjan 2022: 500+13

Yerleşen 2022: Doldu-513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---