2024 Atatürk Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490782 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101490782 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8+0+8+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-316 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 267,50299
Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.328.946
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101490782
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 267,50299
Başarı Sıralaması: 1.328.946
Kontenjan 2022 – 2023 : 300+8+0+8+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-316
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,54244
Başarı Sıralaması: 1.282.127
Kontenjan 2022: 300+8
Yerleşen 2022: Doldu-308
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: ---
Yerleşen 2021: ---