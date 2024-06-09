2024 Atatürk Üni. Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101411152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101411152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

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Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 218,90737

Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.301.508

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101411152

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 218,90737

Başarı Sıralaması: 1.301.508

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,98401

Başarı Sıralaması: 1.259.946

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,69586

Başarı Sıralaması: 980

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.